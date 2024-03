Cronaca

SARONNO – UBOLDO Sono rimasti sono dei nuovi graffiti all’ex Lazzaroni lo storico stabilimento tra Uboldo e Saronno occupato sabato sera dagli anarchici per la “festa” del quindicesimo compleanno del centro sociale Telos. Domenica mattina alla spicciolata i ragazzi radunati nel cortile principale hanno lentamente, alla spicciolata lasciato il cortile dove sabato sera sono arrivati in corteo da via Concordia dove erano arrivati in corteo.

guarda tutte le foto 29



Oltre in 200 in corteo per i Telos: ecco tutte le foto

Proprio in occasione di 15 anni del centro sociale si sono radunati davanti ad una delle storiche sedi, quella al quartiere Prealpi e da lì dietro lo striscione “Diffondiamo autogestione” hanno, intorno alle 18,30 di sabato, dato vita ad un corteo. La manifestazione arriva a contare oltre 300 persone ha visto anche messaggi per la pace in Palestina con la lettura di comunicati e il messaggio “Stop genocide” lanciato dalla bandiera palestinese esposta. Il corteo ha attraversato via San Giuseppe, via Primo Maggio, via Novara fino in via Iv novembre ad Uboldo. Ad accogliere il gruppo alcuni fumogeni e striscioni sullo stabilimento ex Lazzaroni subito occupato.

Dalla facciata, visibile arrivando da Saronno, sono spariti gli striscioni. Nell’area, come avvenuto in passato per occupazioni analoghe, sono rimasti sono alcuni nuovi graffiti realizzati alle prime ore del mattino di domenica.

guarda tutte le foto 10



Occupazione all’ex Lazzaroni dei Telos: le foto

QUI LA CRONACA DEL CORTEO

QUI IL VIDEO DELL’OCCUPAZIONE

Commenti