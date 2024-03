Cronaca

VARESE – Sparatoria a Varese: un 39enne è stato ferito alle gambe con due colpi d’arma da fuoco. Ha perso molto sangue ma, trasportato all’ospedale di Circolo, non risulta in pericolo di vita. La polizia di Stato indaga sull’accaduto e sta analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’accaduto e risalire all’identità del feritore. A dare l’allarme una passante che aveva notato la persona a terra, ma che non ha assistito all’aggressione.

Il ferito è stato trovato oggi pomeriggio in via Walder, alle 15.45. L’uomo era riverso a terra e i soccorritori lo hanno trovato con dei proiettili che lo hanno raggiunto al bacino e a una gamba. È caccia all’uomo che ha sparato e la polizia di Stato si è occupata dei rilievi: non è escluso che il 39enne possa essere stato ferito altrove e che si sia poi allontanato, raggiungendo il luogo dove è stato infine soccorso.

(foto Varesenoi: il luogo dove è stato trovato il ferito)

