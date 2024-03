Primo piano

SARONNO – E’ convocato per questa sera, mercoledì 27 marzo, alle 21, il consiglio comunale di Saronno in seduta straordinaria. nell’aula magna del municipio di piazza Repubblica.

All’ordine del giorno:

Approvazione verbali precedenti sedute;

Approvazione del “Regolamento per la tutela, la gestione e l’incremento del verde pubblico e privato nel territorio comunale”;

Richiesta di permesso di costruire in deroga per installazione di un ascensore finalizzato al superamento delle barriere architettoniche;

Mozione presentata dai Consigliere Comunale Giuseppe Calderazzo, ai sensi dell’art. 69 del Regolamento del Consiglio Comunale avente all’oggetto: “Mozione di indirizzo sulla proposta di autonomia differenziata – Ddl Calderoli.

La seduta sarà trasmessa in streaming e per radio. Il pubblico potrà seguire lo svolgimento dei lavori utilizzando i canali indicati di seguito: in diretta video https://saronno.civicam.it e www.radiorizzonti.org; in diretta audio Radiorizzonti InBlu 88, sul sito di Radiorizzonti o sulla app, Dab+ (per ora Milano e provincia).

