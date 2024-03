Cronaca

SARONNO – Si è allontanata senza rispondere alle minacce e alle accuse dell’uomo che le inveiva contro per un “presunto” danno provocato dalla sua manovra di parcheggio. E’ il tentativo di raggiro di cui è stata vittima nella giornata di lunedì una saronnese nella zona di via Marconi.

La donna ha condiviso l’accaduto dopo aver visto, su ilSaronno, la video-denuncia di Barbara Premoli, giornalista residente in città, vittima di un tentativo di raggiro a Origgio.

Ma cosa è successo a Saronno? La donna ha posteggiato nei pressi in via Marconi quando un uomo è si è avvicinato con atteggiamento aggressivo. Dall’automobilista l’accusa alla donna di avergli rotto lo specchietto dell’auto. “Sulla mia vettura c’era una riga nera come quella vista sulla foto della donna che ha denunciato il suo raggiro a ilSaronno. Io sono certa di non aver urtato nessuno”. Così la saronnese ha rimarcato di non aver fatto nulla. Dall’uomo sono arrivate urla, minacce e invettive anche colorite. La saronnese ha però deciso di non cedere e con determinazione si è allontanata. Capita la malaparata l’uomo si è allontanato.

“E’ stata un’esperienza sgradevole ma senza conseguenze” conclude la saronnese.

