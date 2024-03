Cronaca

SARONNO – E’ stato avviato l’iter per l’espulsione dal territorio nazionale per il 24enne tunisino che l’altro giorno ha creato non pochi problemi in città. Tutto è iniziato al supermercato Carrefour in via Primo Maggio dove nel pomeriggio lo straniero è stato protagonista di un momento di tensione con l’addetto alla sicurezza del punto vendita.

Già in passato il 24enne si era reso responsabile di furti e movimenti episodi nel punto vendita. Anche per questo il vigilantes l’ha monitorato quando è entrato nel punto vendita. Quando sono state chiare le intenzioni dello straniero, che anche questa volta ha cercato di trafugare alcuni articoli, la guardia giurata l’ha allontanato. A questo punto lo straniero si è recato in piazza Libertà dove è incappato in una pattuglia della polizia locale. I vigili allertati dalla centrale dell’accaduto nel supermercato l’hanno sottoposto ad un controllo dei documenti. Il 24enne ha però opposto resistenza aggredendo e minacciando gli agenti che sono però riusciti a fermarlo e portalo in caserma.

E’ emerso come fosse irregolarmente sul territorio italiano e senza fissa dimora. I vigili hanno anche sequestrato 30 grammi di hashish e cocaina che il giovane aveva con sè.

