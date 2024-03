ilSaronnese

CISLAGO – Gli Alpini di Cislago cercano appassionati di canto volontari su tutto il territorio da unire al coro.

Il canto corale e lo storico corpo militare hanno da sempre un legame indissolubile, i canti infatti, hanno storicamente accompagnato le imprese delle “Penne nere”. A lanciare l’appello è il capogruppo della sezione Abbondanzio Maiocchi, che pone l’accento in primis sullo spirito aggregativo dell’iniziativa, che terrà impegnati i volontari il venerdì sera dalle 21 alle 22, nella sede di via XXIV Maggio 33.

La ricerca è talmente serrata che il gruppo precisa che non è necessario né essere tesserati né essere dei veri coristi, ma avere semplicemente passione per il canto, ed in particolare per i canti di montagna.

Per maggiori informazioni: 335.5998969 o scrivere una mail a [email protected].

(Foto: pagina Facebook “Gruppo Alpini Cislago”)

