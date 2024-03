Groane

LIMBIATE – Anche a Limbiate sta per arrivare la Zona a traffico limitato, prevista dal Pgtu approvato a novembre 2023 e rivolto a una mobilità più sostenibile, che disciplini il traffico veicolare sia nei percorsi che nei comportamenti, in modo tale da garantire una maggior integrazione con la mobilità ciclopedonale.

Entro fine anno sarà quindi realizzata una Ztl a fasce orarie all’interno dell’anello viario centrale della città (via Bolzano–Trento–Mazzini), attiva da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 9 e dalle 17 alle 18. Con questa nuova proposta si intende da un lato ridurre fortemente la presenza di veicoli in uno dei punti nevralgici della città e dall’altro disincentivare l’utilizzo delle strade centrali da parte dei flussi di traffico di attraversamento, garantendo una maggiore fruibilità dei percorsi per pedoni e ciclisti. Per disciplinare l’ingresso all’area interessata, saranno installati due varchi Ztl, uno in via Trento e l’altro in via Bolzano. I residenti, e gli altri soggetti interessati, potranno richiedere l’autorizzazione alla polizia locale per accedere all’area.

Il primo passo per l’attivazione della Zona a traffico limitato sarà la richiesta di autorizzazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, successivamente si passerà alla fase attuativa (presumibilmente intorno alla fine dell’anno) e saranno avviate le procedure per richiedere i permessi d’ingresso e le installazioni dei varchi. I cittadini saranno avvisati con largo anticipo, al fine di concedere tutto il tempo necessario all’adeguamento.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?