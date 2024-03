Città

SARONNO – “Da qualche tempo cerco aumentare la sostenibilità delle mie scelte e anche per le vacanze e i relativi spostamenti sto studiando soluzioni alternative. Facile quindi capire come mi abbia entusiasmato la proposta de I “Treni del mare” fra Lombardia e Liguria. Ma presto l’amara sorpresa, da saronnese mi è apparso subito evidente come non fosse prevista una sosta nella nostra stazione. Siamo il terzo scalo della Lombardia come mai siamo esclusi da questa possibilità?.

E’ il messaggio arrivato in redazione da Ginevra 24enne saronnese che dà voce ad un tema che in realtà da qualche giorno, da quando è stata resa nota la programma dei treni del Mare.

In sostanza dal 30 marzo ripartono i “Treni del mare”, che torneranno a collegare Lombardia e Liguria ogni sabato e nei festivi. I “Treni del mare” da Milano e da città come Bergamo, Treviglio, Como, Monza, Seregno, Gallarate, Busto Arsizio, Legnano, Pavia e Voghera porteranno i passeggeri direttamente alle spiagge della Riviera di Levante e di Ponente. L’offerta sarà di cinque coppie di treni al giorno, effettuate in collaborazione da Trenitalia e Trenord. I biglietti per i “Treni del mare” si possono acquistare in tutte le biglietterie Trenord servite dalle corse e non è prevista la prenotazione.

Fin qui la proposta a cui in queste ore è arrivata la lamentela saronnese “sull’esclusione”. “E’ davvero un peccato che Trenord non consideri per gli utenti della stazione di Saronno anche la possibilità di usufruire del servizio nel tempo libero – rimarca Ginevra – siamo ancora in attesa del ritorno dei treni notturni che permettano di tornare a godersi eventi sportivi e culturali a Milano spostandosi in modo ecologico e sicuro con il treno. Si parla tanto della sicurezza dello scalo di Saronno (e di Saronno sud) quale modo migliore di riempirlo di viaggiatori anche in orario notturno per garantire più sicurezza”.

Effettivamente era previsto una corsa Saronno-Taggia senza cambi con partenza alle 534 ma non si è confermato.

