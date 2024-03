Groane

SOLARO – LIMBIATE – E’ stato il servizio del Tgr Lombardia dell’edizione delle 19 ha svelare come l’arresto di Massimo Gentile, architetto del comune di Limbiate accusato di aver fornito i propri documenti al latitante Matteo Messina Denaro per permettergli di acquistare un’auto e una moto sia avvenuto a Solaro.

La notizia, ripresa oggi giovedì 28 marzo anche da Rainews, ricorda come l’uomo viva a Solaro con una moglie e i figli e proprio qui ieri mattina è avvenuto l’arresto.

Secondo quanto ricostruito il boss avrebbe utilizzato i documenti di Massimo Gentile per compiere operazioni bancarie e comprare un’auto: “Matteo Messina Denaro – spiega Tp24 – sarebbe entrato banca di Corso Calatafimi, a Palermo, per versare 9 mila euro e l’emissione di un assegno circolare. Il tutto con i documenti di Massimo Gentile. Firma un modulo in cui dichiara di essere nato a Erice e di essere un commerciante di abbigliamento”. Proprio da un appunto su un’auto si è arrivati al 51enne Massimo Gentile che adesso, è in carcere, con l’accusa di associazione mafiosa.

