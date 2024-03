Città

SARONNO – La Pasqua è ormai alle porte e nella comunità pastorale Crocifisso Risorto fervono i preparativi per i tanti momenti di preghiera e raccoglimento previsti nell’intensa settimana Santa. Ecco il calendario

Giovedì santo: Messa in Coena Domini e la lavanda dei piedi alla prepositurale di San Pietro e Paolo di piazza Libertà alle 18.30 (trasmessa da Radiorizzonti); alla Regina Pacis di via Roma alle 21; al Santuario della Beata vergine di piazza Santuario alle 18; alla San Giuseppe di via Torricelli al Matteotti alle 21 con la presenza del vicario episcopale di zona IV, mons. don Luca Raimondi; alla San Giovanni Battista di via Larga a Cassina Ferrara alle 21; al Santuario dei frati concezionisti di Padre Monti in via Monti alle 9 ed alle 18.30. Alla Sacra famiglia di piazza Prealpi alle 17 la celebrazione della Carità e la lavanda dei piedi, alle 21 la Messa in Coena Domini e la lavanda dei piedi.

Venerdì santo: al Santuario della Beata vergine di piazza Santuario alle 11 via Matris nel venerdì santo; in tutte le parrocchie alle 15 (trasmessa da Radiorizzonti) celebrazione della Passione di Gesù. In San Francesco di piazza San Francesco alle 18 celebrazione della Passione di Gesù. La via Crucis cittadina alle 21, con ritrovo alle 20.45 al Santuario dei frati concezionisti di Padre Monti in via Monti, fino al Santuario della Beata vergine di piazza Santuario (trasmessa da Radiorizzonti) con la presenza del vicario episcopale di zona IV, mons. don Luca Raimondi.

Sabato santo: in tutte le parrocchie alle 21 veglia e messa Pasquale. Alla prepositurale di San Pietro e Paolo di piazza Libertà alle 21 (trasmessa da Radiorizzonti) con la presenza del vicario episcopale di zona IV, mons. don Luca Raimondi. Al Santuario della Beata vergine di piazza Santuario alle 20.30 veglia e messa Pasquale.

Domenica di Pasqua: alla prepositurale di San Pietro e Paolo di piazza Libertà alle 7.30, 10 (trasmessa da Radiorizzont), 11.30 ed alle 18; in San Francesco di piazza San Francesco alle 8.30, 11 e 17.30; alla Sacra famiglia di piazza Prealpi alle 9, 11 e 18.30; alla Regina Pacis di via Roma alle 8.30, 10.30 e 17.30; alla Colombara alle 9; al Santuario della Beata vergine di piazza Santuario alle 8, 10, 11.30 e 18; alla San Giuseppe di via Torricelli al Matteotti alle 8.30 ed alle 10.30; alla San Giovanni Battista di via Larga a Cassina Ferrara alle 8 ed alle 11; al Santuario dei frati concezionisti di Padre Monti in via Monti alle 9 ed alle 19; alla Santa Agnese alle 10.

Lunedì di Pasqua (dell’Angelo): alla prepositurale di San Pietro e Paolo di piazza Libertà alle 7.30, 10, (trasmessa da Radiorizzonti); in San Francesco di piazza San Francesco alle 8.30 e 17.30; alla Sacra famiglia di piazza Prealpi alle 10; alla Regina Pacis di via Roma alle 10.30; al Santuario della Beata vergine di piazza Santuario alle 8, 10, 11.30 e 18; alla San Giuseppe di via Torricelli al Matteotti alle 10.30; alla San Giovanni Battista di via Larga a Cassina Ferrara alle 10; al Santuario dei frati concezionisti di Padre Monti in via Monti alle 9; nella cappella dell’ospedale alle 11.

Per la pastorale giovanile (adolescenti, giovanissimi e giovani): giovedì santo, dopo le messe in Coena Domini, adorazione personale notturna all’Altare della Riposizione nella Chiesa di San Giacomo dalle 23. Venerdì santo, alle 19, cena povera in oratorio di via Legnani e alle 21 via Crucis cittadina. Sabato santo, alle 9.30, giro dei sepolcri in bicicletta (ritrovo in via Legnani).

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti