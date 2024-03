ilSaronnese

CISLAGO – Sabato 27 aprile “Il Granello” festeggerà i suoi 10 anni di musica e spettacoli nel “Tempio del musical italiano”, al teatro Re Power di Assago, durante la serata infatti, la coop sociale porterà in scena i suoi quattro spettacoli tutti assieme, in una performance che vedrà circa due ore di rappresentazione ed uno sforzo non indifferente per i granellini, che dovranno cambiarsi di abito più volte in corso d’opera e l’esibizione degli attori in più parti.

Gli spettacoli in questione sono i musical di “Pinocchio”, “GreaseLand”, “Un principe tra le stelle” e “Questo sono io”. Durante la serata salirà sul palco anche il ministro della disabilità Alessandra Locatelli.

