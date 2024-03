Città

SARONNO – Il Palaronchi di via Colombo, “casa” dell’Az Robur Saronno prima in classifica nel campionato di basket maschile sere B Interregionale, è sempre più bello ed accogliente. Proprio nelle scorse ore i volontari della struttura si sono occupati di sostituire alcuni vecchi tabelloni pubblicitari con altri, nuovi, che dunque contribuiscono a creare un nuovo look sul lato dell’impianto dove si trovano le panchine e l’area stampa.

I saronnesi della pallacanestro torneranno al palazzetto dello sport cittadino sabato 13 aprile per l’incontro casaingo con l’altra capolista del girone, ovvero Empoli. Una partita per la quale è facile prevedere il tutto esaurito.

(foto: ecco come si presenta adesso, posizionati i nuovi tabelloni pubblicitari, il rettilineo lato panchine del palasport Ronchi di via Colombo)

