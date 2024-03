Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di M5s Saronno in merito alla mozione sull’autonomia differenziata discussa nell’ultima seduta del consiglio comunale. La nota è firmata

dal coordinatore provinciale Luigi Genoni e dal rappresentante territoriale Massimo Uboldi.

Mercoledì sera si è svolto il consiglio comunale saronnese con all‘odg la mozione relativa all’autonomia differenziata DDL Calderoli presentata dal consigliere indipendente Calderazzo.

Siamo stati spettatori di una situazione surreale, in particolare da parte di una componente politica presente nella maggioranza, parliamo del Pd della città di Saronno.

Dopo l’esposizione del quesito contenuto nella mozione si è aperto il confronto tra i vari consiglieri comunali, tra cui il consigliere del Pd Mauro Rotondi che ha difeso l’attuale disegno di legge esprimendosi favorevole su tutti i fronti di questo tema e scatenando la reazione del capogruppo del Pd Licata che ha abbandonato l’aula. Successivamente a questo abbandono Rotondi chiede di poter intervenire per chiarire meglio il suo pensiero ma gli viene negato dal presidente del consiglio comunale.

Superata questa situazione prende la parola la consigliera comunale Sasso, sempre del Pd, dichiarando la sua contrarietà a questo decreto, evidenziando che nella mattinata si era svolto un convegno proprio sul tema “Autonomia Differenziata“ con la presenza di molti amministratori locali (come riportato da un articolo comparso su alcune testate giornalistiche) dove il Pd lombardo esprime tutte le perplessità contenute nel Ddl Calderoli e giudicandone la sua applicazione totalmente negativa per gli enti locali.

Infine si arriva al voto della mozione dove tutti i consiglieri comunali del Pd si esprimono con un voto di astensione, sebbene nel dibattito alcuni si fossero espressi in maniera favorevole mentre altri in maniera contraria, evidenziando palesemente la posizione confusa e contraddittoria del Pd saronnese riguardo un tema così complesso e delicato che avrà delle ricadute negative sugli enti locali.

Queste prese di posizione, che il partito di riferimento esprime ai livelli superiori, è indicativo di una situazione preoccupante che viene poi riflessa sui temi riguardanti strettamente le scelte amministrative attuate per i fabbisogni della città di Saronno, ed evidenziano all’interno della maggioranza che sostiene l’attuale amministrazione una realtà compromessa da disaccordi e incoerenze. Non sono rose e fiori come vorrebbero far credere alla cittadinanza e le ripercussioni saranno inevitabili.

—

