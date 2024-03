Cronaca

SARONNO – Piazza Cadorna, piazza Avis ma anche via Diaz, via Bossi, piazzetta Caduti Nassirya e via Tommaseo senza dimenticare l’area di Saronno Sud.

Sono i punti della città in cui ieri pomeriggio, mercoledì 28 marzo, si sono concentrati i controlli organizzati, con l’ausilio dell’unità cinofila, dai carabinieri della compagnia di Saronno con il supporto logistico della polizia locale cittadina.

Le pattuglie, uomini e mezzi, non sono sfuggiti ai saronnesi hanno apprezzato la presenza delle forze dell’ordine e soprattutto durante i controlli a Saronno Sud: “Bene i controlli – segnala una pendolare – la situazione in questa stazione è spesso critica speriamo che questa presenta possa servire ad arginare lo spaccio e la presenza di clienti e fornitori”.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Nelle ultime settimane sono stati diversi i controlli realizzati in città, l’ultimo lunedì 25 marzo, in base ad un progetto di intervento predisposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e attuato mediante ordinanza del Questore di Varese. L’obiettivo è chiaro: l’intensificazione dell’attività di controllo del territorio della città di Saronno.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti