Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – “Ciao a tutti! Sono Massimiliano, ma come sempre potete chiamarmi Max”. Inizia così con grande semplicità l’annuncio della candidatura di Massimiliano Occa per la lista civica di Ceriano Orizzonte Comune. Una nota breve e schietta condivisa sui social: “Decido di candidarmi come sindaco di Ceriano perché penso che meriti di più! Forse ci siamo già visti in oratorio, in qualche palestra o nella sede di qualche associazione, sportiva, sociale o culturale. Beh se è così abbiamo qualcosa in comune: anche tu credi nel futuro di Ceriano e credi che un futuro migliore si possa realizzare attraverso i giovani, le associazioni, lo sport e la cultura”.

E parte subito con la campagna elettorale dando il primo appuntamento agli elettori: “E se vuoi conoscere meglio me, la nostra lista e le idee che vogliamo proporre per migliorare Ceriano, ci vediamo sabato prossimo 6 aprile in Sala Consiliare”.

