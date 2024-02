Sport

BASIGLIO – Mercoledì sera al Palabasiglio l’Az Robur Saronno non si è fatta scappare l’occasione: contro i locali del Milano 3 (che militano in serie C, dunque nella categoria inferiore rispetto ai saronnesi) una vittoria che consente dunque di accedere alla finalissima di Coppa Lombardia (data e luogo da definirsi).

Saronno sempre in controllo delle operazioni, 41-48 alla fine del primo tempo, e 70-82 il risultato conclusivo.

Il percorso dell’Az Robur Saronno

I saronnesi, che hanno già vinto il trofeo nel 2022, in questa stagione sono entrati in scena a gennaio negli ottavi di finale giocando in trasferta contro il Vittuone, formazione di serie D, che comunque ha dato filo da torcere anche se alla fine il successo è andato ai saronnesi.

Passo successivo a febbraio i quarti di finale in casa al palasport Ronchi contro il Corsico, compagine di serie C, che ha retto il confronto solo nella prima parte del match.

(foto: alcune fasi della partita serale al Palabasiglio del Saronno contro il Milano 3)

21022024