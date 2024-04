iltra2

TRADATE – Torna sabato 6 aprile alle 10 “Nati per leggere”, l’iniziativa proposta dalla biblioteca Frera di via Zara a Tradate e rivolta ai più piccoli, ovvero ai bambini fra 0 e 3 anni d’età. “Consigliamo di portare un telo o una stuola per sedersi e condividere la lettura” dicono dalla bibliorteca. Ci sarà anche un “angolo morbido” per i più piccini, sino ai dodici mesi.

L’iniziativa è patrocinata ance dall’Amministrazione civica e questi eventi costituiscono un “classico” alla Frera, dove riscuoto sempre una buona partecipazione.

Il complesso culturale della Frera, ricevato in uno storico stabilimento, è un punto di riferimento per la cultura e la socialità non solo per Tradate ma per tutta la zona.

(foto archivio: porte aperte alla biblioteca Frera di via Zara)

01042024