Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Si è rivelato un successo la prima edizione del bingo organizzato dalla consulta Dal Pozzo con il gruppo “No all’antenna”. Moltissimi i partecipanti che hanno preso parte ai giochi, concorrendo per i numerosissimi premi in palio per diverse fasi in gioco.

L’evento, che si è tenuto domenica 26 marzo alle 15, è stato apprezzato da grandi e piccoli e ha regalato momenti di gioco, ma anche un’occasione di condivisione e convivialità, sopratutto grazie al rinfresco che ha animato il pomeriggio nel centro civico Dal Pozzo, in via Carso 35.

Si tratta, come detto, di una prima edizione, ma la grande partecipazione all’evento fa ben sperare gli organizzatori in una seconda edizione.

(in foto: momenti della giornata)

