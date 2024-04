Eventi

SARONNO – Nuovo appuntamento in programma per il Salotto Letterario e Cinematografico dell’istituto tecnico commerciale Zappa di Saronno, progetto creato dal personale scolastico ed aperto all’intera cittadinanza.

Il prossimo incontro all’insegna della cultura sarà ospitato dalla biblioteca dell’istituto giovedì 4 aprile e vedrà la presentazione de “Il secondo piano“, libro della scrittrice Ritanna Armeni. Durante l’evento, che si terrà dalle 15 alle 16.30, a presentare il romanzo dell’autrice saranno le professoresse Maria Lina Alberio e Roberta Calligaro, docenti di lingua e letteratura italiana dell’istituto.

Il libro segue le vicende della città di Roma durante l’ultimo anno di guerra, stretta nella terribile morsa dei tedeschi che sono ormai a un passo dalla sconfitta: mentre gli alleati stentano ad arrivare, i romani combattono pagando con il sangue ogni atto di ribellione. In una città distrutta dalla fame, dalle bombe e dal terrore, gli ebrei vengono perseguitati, deportati e uccisi, come il più pericoloso e truce dei nemici. Mentre in Vaticano si tratta in segreto la resa nazista e il pontefice sceglie, più o meno apertamente, la via della cautela, i luoghi sacri si aprono ad accogliere (sfidando le regole e perfino alcuni comandamenti) chi ne ha bisogno. In questo contesto, in un convento francescano della periferia romana suor Ignazia e le sue sorelle si trovano nella surreale situazione di ospitare al piano terra un’infermeria tedesca e al secondo alcune famiglie sfuggite per miracolo al rastrellamento del ghetto. A separare i due mondi opposti c’è solamente una scala e l’audacia mite di chi non esita a mettersi in gioco fino in fondo.

(foto d’archivio)