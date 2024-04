Città

SARONNO – E’ stata la rapidità con lo smartphone di un saronnese a permettergli di catturare la passeggiata di un maialino vietnamita alle porte di Saronno.

L’avvistamento in via Morandi il giorno di Pasquetta intorno alle 13. L’animale camminava tranquillamente tra la strada e la banchina. Non sembra, come dimostra il video, ne spaventato ne in difficoltà. Il saronnese se l’è ritrovato davanti e poi l’ha visto sparire nell’area verde che costeggia il torrente Lura.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Non è stato chiarito se si scappato, magari complici i temporali delle ultime ore, dal proprietario nelle ultime ore o se si tratta di una “fuga” più datata.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti