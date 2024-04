CASTIGLIONE OLONA – A partire dal mese di aprile il Comune di Castiglione Olona in collaborazione con i commercianti del territorio presenta l’iniziativa denominata “Caffè sospeso”.

Il caffè sospeso è nato in terra partenopea ma rappresenta un simbolo di grande valore di altruismo e sostegno sociale. Quando si va al bar e si ordina un caffè sospeso, se ne beve uno ma se ne pagano due, di cui uno rimane appunto “sospeso”. Ne usufruirà chi non potrebbe permetterselo. Attraverso la progettualità del caffè sospeso, l’Amministrazione comunale amplia sempre di più la sua offerta di iniziative a sostegno dei più fragili. Infatti, anche l’assessorato alle Politiche sociali e all’istruzione del Comune di Castiglione Olona, in collaborazione con gli esercizi commerciali del territorio, metterà in pratica questa iniziativa di sensibilizzazione a sostegno delle persone in difficoltà.

In ogni esercizio commerciale per chi lo desidera verrà esposto un adesivo con il simbolo del caffè sospeso e al suo interno verrà collocato un contenitore dove porre le monete o lo scontrino pagato. Martedì 9 aprile il sindaco Giancarlo Frigeri e alcuni componenti dell’Amministrazione comunale consegneranno il logo con il simbolo dell’iniziativa a tutti i commercianti.