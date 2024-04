Groane

COGLIATE – Domani mattina alle 9, partirà come da tradizione la Run Damiano, manifestazione podistica che si snoda tra Cogliate e Ceriano Laghetto; il ritrovo sarà alle 8 in Piazza San Damiano a Cogliate.

Non sarà più possibile iscriversi online, ma sarà possibile in loco domani stesso, o durante le feste in occasione della Madona de marz.

Per coloro che vorranno partecipare, ci saranno due opzioni di percorso, quella lunga 9,9 chilometri o da 5 chilometri la più corta. Il percorso è già stato delineato dagli organizzatori che sperano in un’ampia partecipazione.

(Foto d’archivio)

