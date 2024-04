Calcio

CISLAGO – Dopo i festeggiamenti della scorsa giornata per la vittoria del campionato, la Gerenzanese è tornata in campo nel pomeriggio di oggi 7 aprile con il Cistellum a Cislago per disputare la 27° giornata stagionale del girone H della seconda categoria di Como.

Nel primo tempo parte fortissimo il Cistellum che riesce a sbloccare il risultato dopo meno di 5 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara con la rete dell’airone Marazzi che con un pallonetto scavalca l’estremo difensore avversario. Dopo un quarto d’ora di gioco torna in partita la Gerenzanese che pareggia i conti con bomber Ciuciu che da vero attaccante riesce ad anticipare la difesa avversaria e, dunque, ad insaccare in rete. Dopo il goal del pareggio, le due squadre tentano di creare occasioni offensive nei pochi spazi di gioco concessi dalle due difese che in maniera ordinata riescono ad arginare gli attaccanti facendo concludere il primo tempo con il risultato di 1-1.

La ripresa si apre con un calcio di rigore concesso alla Gerenzanese dal direttore di gara che viene trasformato da Ciuciu che, spiazzando il portiere avversario, firma una doppietta personale e il goal che, nonostante le numerose azioni pericolose create da entrambe le squadre, regalerà la vittoria alla propria squadra.

La Gerenzanese, dunque, porta a casa altri tre punti confermandosi la regina del campionato ormai chiuso già da più di una settimana visto l’aritmetico vantaggio sulle inseguitrici. Il Cistellum, invece, nonostante una bella prestazione, rimedia l’ottava sconfitta stagionale a causa della quale resta al quarto posto del girone a -3 sull’attualmente terzo Bulgaro, sconfitto 1-2 oggi nello scontro diretto con la Stella Azzurra Arosio.

ASD CISTELLUM 2016 – ASD GERENZANESE 1-2

Asd CISTELLUM: D’Auria, Hati, Bonfrate, Quaggelle, Morosi, Simone, Costanzo, Mancini, Montorio, Rimoldi, Marazzi. A disposizione: Cappato, Sassi, Montan, Macchi, Jabiri, Mboup, Di Trani, Cozzi. All: Gastaldello.

Asd GERENZANESE: Arenella, Sponsale, Viola, Boccaletti, Franchi, Mighetti, Geron S, Gorgoglione, Coppola, Ciuciu, Geron M. A disposizione: Zucchella, Kasraoui, Morandi, Grassi, Castaldo, Rimoldi, Canavesi, Vergani, Di Lio. All: Amato.