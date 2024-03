Calcio

LOMAZZO- Nella 25′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, la Salus Turate Mozzate è ospite sul campo dell’Esperia Lomazzo in uno scontro diretto decisivo nella rincorsa alla salvezza. Al triplice fischio, a spuntarla è la squadra di mister Cernivivo che vince per 1 a 2.

La partita è accesa e le due squadre si danno battaglia fin dal primo momento. A passare in vantaggio è l’Esperia Lomazzo che al 26′ trova la rete con Sala. La risposta della Salus Turate è immediata, infatti, bastano 2′ per rimettere in totale equilibrio il punteggio, grazie al goal siglato da Marchiella.

Nei minuti finali del secondo tempo arriva la beffa per i padroni di casa con la Salus Turate che concretizza e Franzoni fa esplodere di gioia i tifosi ospiti.

Con questo risultato l’Esperia Lomazzo rimane ferma a 23 punti, in piena zona playout, mentre la Salus Turate allunga sempre di più sulla zona calda della classifica, portandosi a sei lunghezze dal Ceriano.

Esperia Lomazzo-Salus Turate Mozzate 1-2

ESPERIA LOMAZZO: Maldifassi, Chiarello, Eusebio, Torno, Cassina, Crini, Sala, Canavesi, Bancora, Felici, Pavanello. A disp: Stillitano, Faraone, Maggioni, Diatta, Metti, Bravo, Martini, Ikhrizzi, Brunati. All. Albertoli.

SALUS TURATE MOZZATE: Trombetta, Scanu, Cremona, Canestrini, Rivoltella, Franzoni, Bredice, Ranzetti, Loche, Dell’Occa, Marchiella. A disp: Ferè, Raccuglia, Brenna, Canestrini, Novembre, Fall, Alquati, Mireku, Mignosi. All. Cernivivo.