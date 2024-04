Primo piano

LENTATE- Nella 27′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, la Lentatese ospita sul proprio campo il Calcio Canegrate in un match rocambolesco, vinto in rimonta dalla capolista per 3 a 1.

Nel primo tempo gli ospiti approcciano benissimo la gara e impiegano solo 6′ per andare in vantaggio con la rete di Pansardi. Al 14′, però, la Lentatese riacciuffa la partita con il bomber Tallarita che dal dischetto non sbaglia. I rossoblù continuano a spingere sull’acceleratore per completare la rimonta e al 37′ ci riescono con il goal firmato da Galbiati.

Nella ripresa la Lentatese prende in mano le redini del gioco ed amministra il possesso palla, senza subire troppe occasioni da goal. Al 72′ i padroni di casa mettono fine al match con un gol di T. Meroni, chiudendo definitivamente la partita.

Con questa vittoria la Lentatese rimane al primo posto e sfrutta la sconfitta dell’Ispra contro il Cas Sacconago. Dall’altra parte il Canegrate rimane fermo a 37 punti, nella zona neutra della classifica.

Lentatese-Calcio Canegrate 3-1

LENTATESE: Amari, Malacarne, Pignatiello, W. Meroni, T. Meroni, Fontana, Galbiati, Parravicini, Tallarita, Romano, Schiavo. A disp: Griggio, Cogotzi, Crepaldi, Misuriello, Saccullo, Rapuano, Talpo, Tomasini, Leone. All. Valente.

CALCIO CANEGRATE: Frigione, D’Aversa, Citro, Tallarico, Andreoni, De Lucia, Barbieri, Rondanini, Ferrari, Cotugno, Pansardi. A disp: Villa, Razzini, Selmo, Costalunga, Dovera, Gemmi, Rossi, Paoluzzi, Boni. All. Carugo.