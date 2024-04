Primo piano

SARONNO – Rush finale per i campionati calcistici locali, in molti casi i verdetti devono ancora essere scritti. Si gioca oggi la 12′ giornata di ritorno. In Eccellenza, in programma Magenta-Fbc Saronno con arbitro Francesco Gabbio di Crema, assistenti Federico Mucciante di Milano e Giovanni Arrigoni di Brescia; e Meda-Ardor Lazzate con arbitro Giacomo Attanasio di Milano, assistenti Niccolò Cantile di Treviglio e Leonardo Moscolari di Bergamo. Ieri l’anticipo Caronnese-Castanese.

In Promozione Besnatese-Asd Ceriano Laghetto con arbitro Jacopo Steffenoni Grandi di Bergamo, assistenti Samuele Cometti di Bergamo e Francesco Carbonari di Cinisello Balsamo, Esperia Lomazzo-Baranzatese con arbitro Christian Piastrella Giaquinto di Busto Arsizio, assistenti Leonardo Ryo Bogni di Gallarate e Leonardo Costantino di Busto Arsizio, Gavirate-Aurora Uboldese con arbitro Riccardo Belbruti di Bergamo, assistenti Marco Letterio di Saronno e Roberta Santoro di Seregno; Universal Solaro-Salus Turate Mozzate con arbitro Davide Fontana di Monza, assistenti Gianluigi Crespi di Busto Arsizio e Giogio Camelia di Gallarate.

In Prima categoria nel girone N Robur-Sc United con arbitro Alessandro Cascia di Monza; nel girone B Rovellasca 1910-Pro Lissone con arbitro Francesco Pio Cornacchio di Cinisello Balsamo; nel girone A Cantello-Nuova Abbiate con arbitro Matteo Bertoletti di Milano, Fc Tradate-Laveno Mombello con arbitro Francesco Santochirico di Monza, Lonate Ceppino-Union Villa Cassano con arbitro Maurizio Testa di Bergamo.

In Seconda categoria nel girone H Cascina Mamete-Amor sportiva con arbitro Giovanni Bardaglio di Como, Cistellum-Gerenzanese con arbitro Daniel Pitanza di Saeonno, e Dal Pozzo-Giussano con arbitro Francesco Minichino di Como; e nel girone Z Solbiatese-Pro Juventute con arbitro Matteo Mammì di Varese. Nella Terza categoria varesina Cogliatese-Airoldi Origgio con arbitro Francesco Secchi di Gallarate e Azalee-Rovellese con arbitro Alessandro Mauro di Gallarate. Nella Terza categoria comasca Lario-Misinto con arbitro Marco Magrin di Como.

07042024