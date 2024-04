ilSaronnese

GERENZANO – A partire da lunedì 8 aprile, dalle 8 alle 18, via Cesari e via Don Gnocchi saranno soggette a senso unico alternato e restringimento della carreggiata.

Più in particolare la zona interessata comprende via dei Casari a partire dall’intersezione con via Fagnanella a via don Gnocchi e via don Gnocchi dall’intersezione con via dei Casari a via Sardegna.

Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo venerdì 17 maggio, così da permettere i lavori di costruzione del nuovo elettrodotto, garantendo alla ditta incaricata la possibilità di procedere con i lavori nella sicurezza della cittadinanza.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

L’ordinanza, firmata dal vice comandante della polizia locale, è stata pubblicata lo scorso giovedì 4 aprile e diffusa sulla pagina Facebook istituzionale del comune di Gerenzano.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti