Città

SARONNO – Borseggiatore seriale in stazione? Diversi furti denunciati.

E’ stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza il 77enne vittima dell’incidente avvenuto sabato 6 aprile in via Miola a Saronno.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

E’ da oltre una settimana che la maledetta puzza è tornata ad asfissiarci: martedi era una cosa veramente insopportabile!” Sono le parole di una residente che torna a dare voce alle proteste di chi vive e frequenta la zona sud di Saronno, quella intorno alle scalo ferroviario Sud e alla Saronno-Monza, dove il cattivo odore è tornato ad essere un’emergenza. Un’odore acre che soprattutto la sera, intorno alle 19, invade strade e abitazioni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

07042024