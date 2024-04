CESANO MADERNO – Oggi, lunedì 8 aprile, prende il via l’attuazione di quanto previsto nel Piano generale del traffico urbano nel quartiere Liate, approvato dal consiglio comunale anche a seguito di un incontro dedicato con i cittadini residenti.

Nelle vie sindicate cambierà progressivamente la viabilità coerentemente con quanto previsto nel Piano.

Queste le vie interessate:

via Artigiani:

da via Pirano a via Novara: confermato senso unico in direzione ovest;

da via Pirano a via Baracca: senso unico in direzione est;

via Baracca: senso unico in direzione sud;

via Colleoni: senso unico in direzione sud;

via Damiano Chiesa:

da via Novara a via Pirano: confermato senso unico in direzione est;

da via Locatelli a via Pirano: senso unico in direzione ovest;

da via Locatelli a via E. Borromeo: senso unico in direzione est;

via E. Borromeo:

da via Damiano Chiesa/via Fieramosca a via Mariani: senso unico in direzione nord;

da via Damiano Chiesa/via Fieramosca a via San Carlo: senso unico in direzione sud;

via Fieramosca:

da via dei Mille a via Colleoni: doppio senso di marcia;

da via Colleoni a via E. Borromeo: senso unico in dizione ovest;

via Filzi:

da via Locatelli a via San Francesco D’Assisi: senso unico in direzione ovest;

da via Locatelli a via Maroncelli: senso unico in direzione est;

via Locatelli:

da via San Carlo a via Damiano Chiesa: senso unico in direzione nord;

da via Mariani a via Damiano Chiesa: senso unico in direzione sud;

via Lorenzo il Magnifico: senso unico in direzione sud;

via Maddalena: senso unico in direzione nord;

via Marangoni: senso unico in direzione ovest;

via Maroncelli: senso unico in direzione sud;

via Savonarola: senso unico in direzione nord