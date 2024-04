Città

SARONNO – Dario Bressanini, noto chimico e divulgatore, presenterà a Saronno e precisamente a Casa di Marta il suo nuovo libro “Fa bene o fa male?” dedicato al cibo.

“L’argomento del cibo in Casa di Marta tocca la quotidianità di molti servizi – spiegano gli organizzatori – dalla mensa all’Emporio della Solidarietà e alla distribuzione di pacchi alimentari, proprio perché il cibo è un bisogno primario. Cibo è nutrimento, cibo è salute, cibo è riconoscimento della propria identità, cibo è relazione umana”

Per questo motivo è stato deciso di dedicare un’iniziativa della biblioteca della Casa di Marta alla presentazione di un libro che del cibo ne fa cultura: mercoledì 17 aprile alle 18 Dario Bressanini presenterà il suo libro “Fa bene o fa male?”.

Chimico e divulgatore scientifico, attivo come saggista Bressanini è molto conosciuto sul web come blogger e youtuber, in particolare per i suoi approfondimenti sulla chimica all’interno del mondo dell’alimentazione.

“Sarà un’occasione di riflessione sull’importanza di avere uno sguardo di cura sulla scelta del cibo, elemento che contribuisce al benessere di ogni persona” concludono da Casa di Marta.

L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.

