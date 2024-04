Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – CESATE – Hanno iniziato intorno all’una a Cesate ma “disturbati” dal rapido intervento delle guardie giurate della SicurItalia e delle forze dell’ordine sono scappati lungo i binari verso Caronno. Arrivati nella zona della stazione hanno preso di mira prima il bar e poi la lavanderia (nei pressi del supermercato Conad). Solo nella seconda attività, la lavanderia già presa di mira in passato, sono riusciti ad entrare pochi minuti prima di un nuovo intervento di vigilantes e forze dell’ordine che li ha costretti alla fuga.

Malgrado la determinazione e la capacità di improvvisazione la banda, sicuramente ad agire sono state più persone, non è riuscita nel proprio intento. In tutti i tre casi, secondo quanto emerso in queste prime fasi delle indagini seguite dai carabinieri intervenuti sul posto, la loro intenzione era quella di sfondare le vetrine come rimostrano i danni fatti con oggetti contundenti trovati sul posto. Come detto determinante il rapido intervento delle guardie giurate SicurItalia che hanno messo in fuga i ladri.

