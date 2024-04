Città

SARONNO – Mattinata di passione per gli automobilisti saronnesi o che attraversano la città degli amaretti: a partire dalle 7 la circolazione è stata completamente bloccata dalla Saronno-Monza dove proprio dalle 7 è iniziato l’afflusso dei fedeli per la celebrazione della fine del Ramadan al centro islamico di via Grieg.

Gli organizzatori non hanno lasciato nulla al caso: un doppio momento di preghiera, uno alle 730 e uno alle 8,30, cercare di ridurre organizzare l’afflusso dei fedeli e personale per gestire la circolazione in via Grieg ma l’afflusso è stato così intenso da bloccare comunque la circolazione. A differenza degli altri anni molti fedeli hanno scelto di recarsi in centro in treno ma neanche questa soluzione ha avuto un impatto risolutivo.

Rallentamenti prima e code poi hanno interessato tutto l’ultimo tratto della Saronno-Monza e ben presto le altre arterie cittadine via Piave, via Roma, via Miola fino in via San Giuseppe.

