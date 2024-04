Groane

CESANO MADERNO – SEREGNO – Duemila paperelle gialle “in regata” per raccogliere fondi per progetti di solidarietà. Con il patricinio dei Comuni di Seregno e Cesano Maderno torna la particolare regata organizzata dai Lions Club Seregno Aid e Cesano Maderno Borromeo col Gruppo Scout Cesano, Fiumevivo onlus per raccogliere fondi per i progetti di solidarietà proposti dal GSA insieme ai Lions.

Oggi pomeriggio, domenica 14 aprile, la regata vedrà duemila paperelle gialle nelle acque del torrente, con partenza alle 16 dalla stazione ferroviaria, alla confluenza tra Seveso e Certesa, e arrivo in piazza Monsignor Arrigoni intorno alle 16.30, dopo una navigazione di cinquecento metri.

L’evento prevede la presenza di commissari di gara che si occuperanno non solo del corretto svolgimento della gara ma anche del rispetto delle disposizioni ambientali. Confermata l’organizzazione delle passate edizioni: ogni paperella è collegata ad un numero e l’arrivo ad traguardo grazie ad un sistema di canalizzazione e raccolta delle paperelle consentirà di stabilire i vincitori e consegnare i premi. E’ anche possibile seguire l’evento online sul sito www.paperellelions.it

Dalle 15 il Palio delle paperotte in collaborazione con i commercianti di Cesano Maderno: nel Seveso si sfideranno trenta maxi papere abbinate ad associazioni, commercianti ed aziende.

