GERENZANO – “E poi ti telefonano e ti dicono che Rossi è mancato, non c’è più. E tu incredulo dici, ma chi Gp? Si, proprio lui. Ci ha lasciati un uomo di grande intelligenza, rara sensibilità, puntuale professionalità e generosità”

Inizia così la nota dell’ex vicesindaco Pier Angela Vanzulli e dell’ex sindaco Silvano Garbelli in merito alla scomparsa di Gianpiero Rossi di cui oggi, lunedì 15 aprile, si celebreranno i funerali.

“Lo incontrammo tren’anni fa quando il problema delle discariche di Gerenzano era divenuto così grave per l’ inquinamento e pressante da portare la gente in piazza. Con lui abbiamo condiviso battaglie per noi epiche. Nel Comitato Anti discarica prima e in Comune poi, lui è stato con le sue competenze professionali, a volte pungolo, spesso motore di atti, iniziative, idee che hanno portato l’Amministrazione Garbelli ai risultati che oggi sembrano scontati, ma che allora erano un miraggio.

La messa in sicurezza delle discariche, lo sfruttamento del biogas, la creazione del Parco degli Aironi erano chimere in anni in cui in Regione c’era il progetto della terza discarica a Gerenzano. In periodi in cui il biogas si disperdeva e non portava nessuna entrata economica in Comune. In momenti in cui l’Amsa di Milano si era dimenticata di Gerenzano perché eravamo solo un grande problema ed un immenso costo. In quegli anni un gruppetto di persone creò il comitato anti discarica e poi dei suoi membri, Silvano Garbelli ed io, entrammo in Amministrazione nel 1994. Ed Rossi c’era e c’è sempre stato, per aiutare, consigliare, fare. Molti non sanno quanto impegno e lavoro abbiamo messo in questi anni si difficili, ma che ricordiamo come unici ed irripetibili Rossi, lo ripeto, era lì con noi”.

Conclude Vanzulli: “Certe persone sai che ti saranno amiche per sempre, lo sai già dalla prima parola che ci scambi. E poi anche se la vita assorbe con altri progetti o altre sfide, sai che ci sono sempre perché l’amicizia, quella vera non finisce mai e per noi dura da 30 anni. Buon viaggio Gianpiero Rossi, per noi GP… come amici e come gerenzanesi ti diciamo grazie”.

