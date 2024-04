Cronaca

SARONNO – Momenti di apprensione oggi nei pressi della chiesa della Sacra famgilia in piazza Prealpi. Alle 18 sul sagrato della chiesa è infatti intervenuta una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago, per soccorrere un anziano saronnese, di 97 anni, che era inciampato ed era caduto a terra. Le condizioni del pensionato non sono comunque apparse particolarmente preoccupanti.

Sempre a Saronno oggi per un malore alle 9.40 l’ambulanza della Croce rossa di Lainate è intervenuta nell’area commerciale e delle industrie che si trova a margine di via Lazzaroni: è stata soccosa per un malore una ragazza di 26 anni quindi trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Garbagnate Milanese, in condizioni comunque non preoccupanti.

(foto: il sagrato della chiesa della Sacra famiglia, in piazza Prealpi a Saronno)

