Lo scorso 11 aprile la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha pubblicato il decreto mediante il quale il Presidente Sergio Mattarella ha convocato i Comizi elettorali in vista delle elezioni europee del prossimo 8-9 giugno.

SARONNO – Annullato il question time del sindaco Augusto Airoldi e della Giunta. Era previsto per domani sera mercoledì 17 aprile alle 18 ma è stato cancellato. Ecco la nota ufficiale

Dalla data di tale decreto e fino alla chiusura delle operazioni di voto, trova applicazione la legge n.28 del 22 febbraio 2000 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica (meglio conosciuta come legge della “par condicio”), che pone particolari limitazioni anche alla attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni.

Tali limitazioni rendono non possibile, tra l’altro, la realizzazione del secondo appuntamento del Question Time Saronno, la diretta Facebook nel corso della quale Sindaco e Assessori rispondono alle domande ricevute dai cittadini, prevista per domani, mercoledì 17 aprile. Anche questo impedimento cesserà la sera del 9 giugno prossimo alla chiusura dei seggi elettorali.