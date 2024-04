iltra2

TRADATE – E’ finito il torneo “intersportivo” fra le squadre delle scuole di Tradate e che ha visto gli studenti impegnati in discipline differenti. Per tutti tanto divertimento ed anche l’occasione per fare nuove amicizie, praticando lo sport preferito.

Ecco i risultati.

Calcio

1 Don Milani

2 Geymonat

3 Cfp

Basket

1 Curie

2 Don Milani

3 Curie

Pallavolo

1 Geymonat

2 Don Milani

3 Don Milani

L’iniziativa è stata patrocinata dall’Amministrazione civica – i cui rappresentanti hanno poi compiuto le premiazioni conclusive consegnando i relativi attestati – e si è svolta nel contesto della edizione 2024 della Welfare week; molti i partecipanti nelle varie discipline.

(foto: alcuni dei momenti delle premiazioni. Per tutti tanto divertimento ed anche l’occasione per fare nuove amicizie, praticando lo sport preferito.)

