ilSaronnese

GERENZANO – Si avvicina la stagione del tradizionale palio per la città di Gerenzano: in questi mesi, l’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione “I colori di Gerenzano” e i Rioni di Gerenzano continuano i preparativi per l’evento che avrà luogo, come vuole la tradizione, nel mese di settembre.

Proprio per arrivare pronti alla fine dell’estate, l’associazione “I Colori di Gerenzano” e i rioni di Gerenzano, con il patrocinio del Comune di Gerenzano, saranno, nella giornata di domenica 21 aprile, in piazza Alcide De Gasperi, dalle 9 alle 12 per raccogliere le iscrizioni al Palio. A darne comunicazione, cogliendo l’occasione per invitare tutti i cittadini, è stata l’amministrazione comunale sulla propria pagina Facebook. Nel post, ricorda: “Settembre non è lontano e il palio è già iniziato”.

(foto archivio)

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti