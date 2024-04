Eventi

UBOLDO – Gli Amici del Rugareto organizzano una biciclettata per andare a visitare il giardino botanico di Uboldo, curato da Gianni Riva, per domenica 20 aprile.

Oltre alle piante autoctone dell’alta pianura Lombarda, sono presenti anche essenze rare o in via di estinzione provenienti da tutto il mondo: si tratta di una piccola oasi per preservare e far conoscere il mondo vegetale a tutti i curiosi della natura.

Per chi non riuscisse a venire in bici, l’inizio della visita è fissata per le 10 circa al bar del Centro Sportivo Claudio Galli di Uboldo, in via Antonio Maria Ceriani, 25. Il ritrovo è alle 9:20, parcheggio Parco Antonella Lasilli in via Nenni. E’ raccomandato indossare gilet alta visibilità e protezioni.

(foto archivio)

