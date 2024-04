Primo piano

SARONNO – Grande successo per l’iniziativa, promossa dal Santuario Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, in previsione del trentatreesimo compleanno del beato Carlo Acutis patrono degli studenti saronnesi la cui reliquia si trova nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli dallo scorso 18 febbraio.

L’iniziativa consente di scrivere un biglietto da indirizzare al beato e che successivamente bisogna inserire nella cassetta della posta, appositamente realizzata in cartone da Cls di Saronno, tramite Livio Pagnoncelli.

Con grande stupore di don Massimiliano Bianchi, già nelle prime ore sono arrivate, in segreteria e in diocesi, numerose chiamate e messaggi da tutta la Lombardia e da tutta Italia, di persone e gruppi desiderosi di partecipare, anche da remoto, a questa iniziativa.

“Abbiamo dovuto creare una pagina Facebook (www.facebook.com/santuariosaronno) ed una mail apposita per non ingolfare la segreteria. Per scrivere richieste di preghiera, da tutta Italia, l’indirizzo mail è [email protected]“.

A Saronno sono previste anche 3 speciali celebrazioni: venerdì 19 aprile e di venerdì 26 aprile alle 17.30 ci sarà l’esposizione solenne della Reliquia, il S. Rosario e alle 18 la Messa (con don Massimiliano Bianchi, inviato da papa Francesco come Missionario della Misericordia). Momento clou venerdì 3 maggio – sarà presente monsignor Ennio Apeciti (postulatore della causa di beatificazione di Carlo Acutis) per un momento di preghiera per i ragazzi e le famiglie (alle 17.15) e poi per la S. Messa (alle 18).

“Si sta pensando ad una diretta Facebook della celebrazione con monsignor Apeciti, postulatore della causa di Acutis, del 3 maggio alle 18, perché da Roma e dall’Emilia Romagna molte associazioni e scuole hanno chiesto se fosse possibile partecipare anche a distanza alla funzione”.

Don Massimiliano ha riferito che “per prenotare le visite di gruppo resta la mail della segreteria: [email protected]; la nuova mail [email protected] serve esclusivamente per inviare intenzioni di preghiera. La pagina Facebook ha la funzione di favorire il collegamento anche da lontano con le nostre iniziative e trasmetterà la diretta dell’incontro con Apeciti, il postulatore della causa di beatificazione di Acutis”.

