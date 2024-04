Città

SARONNO – “Due incidenti, quattro persone soccorse di cui tre portate al pronto soccorso e un cittadino così esasperato da mettersi a discutere con la polizia locale in mezzo alla strada dopo essere stato protagonista di un incidente nella mattinata: è il bilancio di lunedì 15 aprile a Saronno precisamente all’incrocio tra via Volonterio e via San Giuseppe”.

Inizia così la nota di Fratelli d’Italia Saronno in merito agli incidenti avvenuti all’intersezione tra via Volonterio e via San Giuseppe dove il semaforo è lampeggiante da domenica pomeriggio e dove lunedì 15 aprile si sono verificati due incidenti.

“La polizia locale chiarirà le cause degli incidenti e anche le responsabilità ma crediamo che questa situazione sia significativa di un atteggiamento dell’Amministrazione e della maggioranza. L’attenzione selettiva: si parla solo di certi temi, si affrontano solo certi problemi e per il resto silenzio e tenebra. La sicurezza stradale è un esempio emblematico: si parla solo di ciclabili ma serve anche mettere in sicurezza anche gli incroci e garantire rapidi interventi a fronte di problemi che si ripetono. E’ vero pedoni e ciclisti sono gli utenti deboli ma ci sono anche le auto e non è che ignorandone l’esistenza la situazione migliora”.

E la nota conclude: “Un altro esempio sono i due pesi e due misure per i problemi della stazione: intervento del sindaco sulla mozione del Pd sul collegamento Saronno-Centrale ma assoluto ed assordante silenzio sui problemi di sicurezza dello scalo di Saronno sud. C’è il problema dello spaccio raccontato dai pendolari? Silenzio. C’è il problema del degrado? Silenzio. C’è il problema della paura dei residenti? Silenzio. In questa totale mancanza di interesse, attenzione ed empatia è arrivato l’intervento del consigliere comunale Mauro Lattuada a cui riconosciamo un’onesta intellettuale che speriamo faccia scuola in maggioranza e nella Giunta”.

