LOMAZZO – “E’ stata segnalata la presenza anche sul nostro territorio del tentativo di truffa dei falsi vigili che, indossando finte uniformi, possono ingannare le persone specialmente anziane per carpire la fiducia, farsi aprire la porta di casa, e con una scusa ottenere di entrare in casa e distrarre la persona anziana mentre un complice si introduce per compiere un furto”. A comunicarlo sono i responsabili dell’Amministrazione civica.

Come ricordano dal Comune, “è fondamentale essere cauti e prendere precauzioni. Chiedere sempre l’identificazione ufficiale a chiunque si presenti come vigile urbano, poliziotto o altro operatore di sicurezza; non esitamdo a contattare le autorità competenti per confermare la loro identità se si hanno dubbi. Prima di aprire la porta, bisogna fare domande per verificare l’autenticità della persona. Chiedere il motivo della loro visita e richiedi eventuali documenti di supporto. Fare attenzione a comportamenti sospetti o inconsueti. I veri agenti di sicurezza seguiranno procedure specifiche e non si comporteranno in modo minaccioso o coattivo. Se si hanno dubbi sulla legittimità della persona che si presenta come vigile urbano o altro operatore di sicurezza, chiama il numero di servizio della polizia locale per verificare con l’ufficio di polizia locale la situazione. Ed è bene condividere queste informazioni con familiari e vicini anziani per aumentare la consapevolezza sulla truffa dei falsi vigili e più in generale sul rischio truffe. Più persone sono consapevoli, meno probabilità ci sono che la truffa abbia successo”.