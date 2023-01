x x

SARONNO – E’ stato un anno veramente ricco e intenso per Casa di Marta che, oltre ad essere stata impegnata sul territorio in svariate attività benefiche, è riuscita anche a raggiungere il traguardo della pubblicazione del libro per ragazzi “La gioia raddoppiata“, al fine di sensibilizzare i più giovani sul tema del “donare”.

“Edu.Ca. e “La gioia raddoppiata”: nel 2022 è partita l’iniziativa di educazione alla carità (sostenuta da Fondazione comunitaria del varesotto) che ha visto anche la pubblicazione di un libro di racconti per ragazzi, per aprire il loro sguardo alla gioia generata dal donare. Non è abbastanza fare del bene oggi se non pensiamo anche al mondo di domani, e i ragazzi di oggi sono il mondo di domani“

Il bello del 2022: IlSaronno vuole concludere l’anno ricordando con il meglio di questo 2022. Chiediamo quindi aiuto a tutti i saronnesi, le associazioni, i volontari, gli sportivi, gli appassionati invitandoli a raccontarci “bei ricordi, successi ed emozioni”. Inviateci una foto e un testo con il vostro ricordo del 2022. Basta mandare testo e foto via whatsapp al + 39 3202734048 oppure via mail a [email protected]. I ricordi saranno condivisi con una serie di articoli. Attendiamo i vostri ricordi per conservarli insieme…

QUI TUTTI I RICORDI DEL 2022 CONDIVISI DAI SARONNESI

(foto d’archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn