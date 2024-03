Eventi

SARONNO – La fondazione onlus Casa di Marta propone un nuovo progetto benefico sul territorio. Questa volta l’organizzazione invita la comunità a partecipare all’evento “Io Dono. L’armadio della solidarietà“.

L’appuntamento filantropico si terrà sabato 9 marzo, dalle 10 alle 11, e consisterà nella raccolta di indumenti. Chiunque volesse contribuire, potrà recarsi alla sede di Casa di Marta (via Petrarca, 1, all’angolo con via Piave, Saronno) e lasciare i vestiti che intende donare. Per questa occasione si richiede solamente abbigliamento da donna, possibilmente indumenti primaverili ed estivi, e scarpe sportive in buono stato.

(foto d’archivio)

