Calcio

CARONNO – Grandissimo successo anche per la seconda giornata del “Caronnese Summer Fest“, il primo grande torneo estivo della società calcistica Caronnese iniziato sabato 4 maggio e che terminerà con la giornata di mercoledì 15 giugno.

Questo secondo sabato di torneo è stato caratterizzato da grandi e numerose emozioni, che si sono susseguite fino a sera. Sono state ben 18 le partite disputate nel campo di Corso della Vittoria di Caronno Pertusella, in un sabato dal sapore decisamente estivo.

Qui riportate le classifiche finali delle partite del settore agonistico e pre agonistico (come definito nelle regole del torneo, tutte le partite del settore di base non hanno volutamente creato classifica tra le squadre, per sottolineare l’aspetto ludico con cui la Caronnese ha voluto connotare la gara dei più piccoli)

Classifica finale cat. 2009: 1° Concorezzese, 2° Caronnese, 3° Airoldi.

Classifica finale cat. 2013: 1° Gavirate, 2° Caronnese, 3° Sedriano, 3° Forza e Coraggio.

Classifica finale cat. 2014: 1° Gavirate, 2° Caronnese, 3° Cassina Nuova, 3° Pro Novate.

Al di là dei risultati, c’è da segnalare la volontà dei ragazzi di vivere questo torneo come un’occasione per giocare e divertirsi insieme.

I ringraziamenti vanno a Perfetti Van Melle per il supporto fornito durante tutto il pomeriggio, grazie al quale ai ragazzi sono stati distribuiti pacchetti di Goleador di ogni gusto. Si ringraziano anche tutti gli sponsor che hanno contribuito al “terzo tempo”, momento finale del torneo che ha coinvolto tutte le squadre con una merenda in compagnia, in un clima energico e di grande entusiasmo.

L’appuntamento è per il prossimo sabato di maggio.

(foto dal sito internet della S.c Caronnese)

