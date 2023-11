Sport

SARONNO – CARONNO – LIMBIATE – Arriva la seconda vittoria da 3 punti consecutiva per i ragazzi della Serie B di Saronno, che dopo aver sofferto nel primo set, ribaltano il match e ottengono il successo nel derby contro RES Volley Mozzate. Altra vittoria schiacciante di Caronn0 ai danni di Ilario Ormezzano SPB, grazie alla quale i varesotti non perdono il distacco dalla vetta della classifica. Nel girone B Limbiate k.o. in casa con la prima della classe Scanzorosciate.

I risultati dei match:

SARONNO 1 – 3 RES VOLLEY MOZZATE (20-25 / 25-11 / 25-16 / 25-22)

ILARIO ORMEZZANO SPB 1 – 3 CARONNO (25-21 / 13-25 / 12-25 / 21-25)

LIMBIATE 1 – 3 SCANZOROSCIATE (30-32 / 23-25 / 25-20 / 18-25)

Prossimo appuntamento per Saronno sarà il derby più atteso contro i cugini caronnesi, in programma sabato prossimo. Poi si continuerà a giocare ininterrottamente fino alla pausa natalizia, che sarà leggermente più lunga rispetto agli anni precedenti, per cui il campionato si fermerà dal 17 dicembre fino al 13 gennaio 2024. Per il 20 dello stesso mese è prevista la giornata che chiuderà il girone di andata, alla quale seguiranno altre 2 settimane di stop. Poi, dal 10 febbraio si ripartirà con la seconda metà della regular-season, con le uniche due pause che per Saronno cadranno entrambe nel mese di marzo: il 16 per il turno di riposo, e il 30, viglia della domenica di Pasqua. Per finire, sabato 11 maggio si terrà l’atto conclusivo del girone, mentre dalla settimana successiva, per le squadre che vi si qualificheranno, scatteranno i play-off per la promozione in serie A3.