SARONNO – CARONNO – LIMBIATE – Un sabato sera ricco di partite importanti sui campi della Serie B di Volley nei gironi di Piemonte e Lombardia, con il successo di Saronno per 3-0 nello scontro diretto per la salvezza contro La Spezia e lo scontro al vertice della classifica nel girone A tra Caronno e Sant’Anna (Torino), portato a casa dalla squadra piemontese. Mentre nel girone B Limbiate ha ceduto solo al tie-break a Brescia.

Ecco i risultati delle partite:

LIMBIATE 2 -3 RADICI PRODUCT BS (27-25 25-18 25-27 19-25 12-15)

SARONNO 3 – 0 ZEPHYR MULATTIERI SP (25-10 25-19 25-12)

CARONNO 1 – 3 SANT’ANNA (18-25 25-23 27-29 17-25)

Dopo la sconfitta di questa sera nel girone A, Caronno viene agguantato in classifica proprio da Sant’Anna al secondo posto a 35 punti. Ne approfitta Alto Canavese che scavalca i caronnesi e si piazza in testa alla classifica in solitaria a quota 36. Nella parte bassa Saronno, sulla scia di tre risultati utili consecutivi, può mettere finalmente il muso fuori dalla zona rossa. Nel girone B Limbiate rimane salda al quarto posto a quattro punti dalla zona play-off.

Si conclude dunque anche la terza giornata del girone di ritorno. Da qui in avanti si continuerà a giocare quasi senza sosta (l’unica pausa è fissata per la settimana di Pasqua) fino all’11 maggio, quando è previsto l’atto conclusivo della regular season per tutti i gironi. Poi, dalla settimana successiva, per le squadre che vi si qualificheranno, scatteranno i play-off per la promozione in serie A3.