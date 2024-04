Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comune di Saronno relativo al centro estivo comunale.\

L’Amministrazione comunale organizzerà anche quest’anno i centri estivi comunali, per andare incontro alle esigenze delle famiglie rispetto al tempo libero dei bambini e dei ragazzi terminato il periodo scolastico.

Le proposte sono due. Il centro estivo rivolto ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado è previsto per luglio 2024 ed è organizzato su quattro settimane (dall’8 luglio al 2 agosto) e si terrà presso la scuola Damiano Chiesa di

via Buraschi. Gli educatori proporranno attività ludiche, sportive, culturali, ma anche laboratori e ci sarà lo spazio per i compiti delle vacanze. Le iscrizioni sono possibili dal 18 aprile al 17 maggio: quote e modalità sono specificate sul sito internet comunale.

La seconda proposta riguarda i più piccoli ed è la ludoscuola, organizzata in collaborazione con l’Istituzione Zerbi e rivolta ai bambini frequentanti le scuole dell’Infanzia saronnesi. La ludoscuola sarà attiva dall’1 al 26 luglio nel plesso di via Marzorati e accoglierà i

bambini che hanno entrambi i genitori impegnati lavorativamente: sono previsti servizi di pre-scuola e post-scuola. Le iscrizioni saranno aperte dal 2 al 10 maggio sul sito dell’Istituzione: www.istituzionezerbi.it