Eventi

SARONNO / ROVELLO PORRO – Sabato 18 maggio si presenta la nuova pista ciclo campestre e il nuovo ponte sul torrente Lura Tra Rovello Porro e Saronno, con una camminata organizzata dall’amministrazione comunale di Rovello Porro con il Parco del Lura, in collaborazione con gruppo Alpini e Aasociazione Verde Età.

Il ritrovo è fissato alle 10.30 in via Bernardino Luini davanti all’entrata delle scuole medie di Rovello Porro. Il percorso è lungo circa 2,5 chilometri ed è adatto anche ai bambini. In caso di pioggia la camminata verrà annullata.

Piste ciclocampestri, passerelle sul corso del torrente, riqualificazione dell’asta fluviale e monitoraggi ambientali, sono i numerosi grandi e piccoli interventi in corso nel territorio del Parco del Lura. I progetti hanno l’obiettivo di migliorare la fruizione delle aree verdi e la qualità degli habitat, mettendo in atto, attraverso il coordinamento del Parco, le linee guida del Contratto di Fiume Olona Bozzente Lura.

(foto archivio)