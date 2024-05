Cronaca

SARONNO – Ha preso “male” la curva di piazza Cadorna ed è rimasto incastrato con il suo mezzo pesante. Ha finito per bloccare il traffico e ad un certo punto ha pensato di non farcela. Ha persino chiesto l’intervento della polizia locale. Fortunatamente però facendo un ultimo tentativo primo dell’arrivo degli agenti è riuscito a completare la manovra sbloccando la circolazione nell’arteria dove si era già creata una coda di veicoli.

E’ la disavventura capitata ad un camionista stamattina, martedì 21 maggio, intorno alle 9,30. Come detto il conducente del mezzo pesante è rimasto bloccato in piazza Cadorna dove si è subito creata una lunga coda con vivaci proteste degli automobilisti. Anche per questo l’uomo ha deciso di chiamare la centrale operativa della polizia locale di piazza Repubblica.

In attesa dell’arrivo della pattuglia ha fatto un ultimo tentativo e forse anche per i miglioramenti ottenuti con i precedenti è riuscito a riprendere la strada. Un inconveniente analogo si era registrato qualche settimana fa nello stesso punto.

(per la foto ringraziamo il nostro lettore)

